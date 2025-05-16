Ветеринар Шеляков посоветовал сделать коту прививки перед самовыгулом на даче

Ветеринар Михаил Шеляков рассказал в беседе с Life.ru о рисках самовыгула для котов на даче. Питомцы могут легко преодолеть любые ограждения и уйти далеко от дома, что часто приводит к неприятным последствиям.

По словам эксперта, благодаря физиологии и природным инстинктам кошки стремятся исследовать новые территории. В ветеринарной практике часто встречаются случаи, когда животные теряются, попадают под машины или становятся жертвами других животных.

«Прежде всего кошка должна быть обработана и привита. Если у вас кошка молодая и первый раз на дачу уехала, то знакомство с улицей должно быть постепенным», — заявил специалист.

Ветеринар предостерег от использования ошейников с контактными данными, так как в природных условиях они могут стать причиной гибели животного, если оно зацепится за ветки или другие предметы.