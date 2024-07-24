Ветеринар Шеляков посоветовал положить лед на место укуса змеи
В случае укуса змеи рекомендуется приложить лед к месту укуса, чтобы замедлить распространение яда. Об этом NEWS.ru сообщил ветеринар высшей категории Михаил Шеляков.
Он подчеркнул, что пострадавшему необходимо соблюдать покой и употреблять много жидкости. При наличии укуса змеи следует немедленно вызвать скорую помощь.
Важно избегать движения, чтобы не способствовать быстрому всасыванию яда. Холодный компресс на месте укуса поможет замедлить течение яда в организме. Рекомендуется также пить много воды и, при необходимости, принять антигистаминный препарат. Это основные меры, которые можно предпринять до прибытия медицинской бригады, добавил Шеляков.