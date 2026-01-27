Ветеринар Шеляков отметил, что температура от 0 до −5 градусов наиболее опасна для домашних питомцев

Морозная погода — серьезное испытание для домашних животных. Ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков в интервью радио Sputnik рассказал о том, какие нюансы нужно учитывать при выгуле питомцев в холодное время года.

Специалист отметил, что температура от 0 до −5 градусов, особенно при ветре и мокром снеге, наиболее опасна для животных. В таких условиях шерсть быстро намокает и теряет свои защитные свойства.

«Общие правила: мы сокращаем время прогулок, не уходим далеко от дома. Если все-таки наступило переохлаждение, то это сопровождается снижением физической активности, ступором животного. Глаза остекленели, дрожь или даже отсутствие дрожи, собака уже никуда не идет», — предупредил Михаил Шеляков.

Ветеринар советует не пренебрегать средствами защиты: ботиночками, одеждой, курточками. Однако к ним нужно привыкать заранее, чтобы избежать дискомфорта и травм.

Еще один враг питомцев зимой — реагенты. «От них животные могут испытывать боль, дискомфорт. Они могут облизать лапку, и реагент даже может попасть внутрь, что тоже, конечно, плохо», — подчеркнул специалист.

Михаил Шеляков рекомендует избегать мест, где используются реагенты, и обязательно мыть лапы после прогулки. Это поможет предотвратить инфекции и другие проблемы со здоровьем у питомцев.