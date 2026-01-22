Ветеринар Шеляков отметил, что скука может быть одной из причин скулежа собаки по ночам
Ночной скулеж собаки может стать серьезной проблемой для владельцев. Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал URA.RU, почему собаки могут скулить ночью и как с этим бороться.
Одной из основных причин ночного скулежа является скука и отсутствие взаимодействия с хозяином. Чтобы решить эту проблему, необходимо обеспечить собаке занятость. Это могут быть крупные кости, долгоиграющие игрушки и интеллектуальные головоломки.
«Скука — это отсутствие какого-то взаимодействия с хозяином, отсутствие игрушек», — объяснил Шеляков.
Еще одной частой причиной ночного скулежа является неудовлетворение физиологических потребностей, особенно у активных пород.
«Хаски, маламуты — это аборигенные собаки, им нужно бегать, много двигаться», — добавил врач.
Для таких пород минимальная норма прогулок — 1,5–2 часа два раза в день. Также ночной скулеж может быть вызван стрессом, голодом или ревностью. Собаки чувствуют эмоциональное состояние владельцев и могут реагировать на него. Если в доме частые ссоры, раздражение или повышенная тревожность, собака может начать скулить ночью.
Шеляков посоветовал владельцам собак при регулярном ночном скулеже в первую очередь исключить проблемы со здоровьем. Любые поведенческие изменения требуют проверки здоровья.
Чтобы справиться с проблемой ночного скулежа, владельцам собак необходимо обеспечить своим питомцам достаточно внимания, активности и эмоционального контакта. Также важно правильно организовать место для сна собаки и следить за ее питанием, заключил доктор.