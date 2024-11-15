Ветеринар Шеляков: опасный температурный диапазон для собак — от 0 до -5 градусов

В прохладную погоду одежда становится для собак не просто аксессуаром, а необходимостью. Особенно уязвимы маленькие породы. Об этом рассказал ветеринар Михаил Шеляков в интервью Life.ru.
По его словам, самый опасный диапазон температуры воздуха — от 0 до -5 градусов. В этот промежуток высокая влажность и морозный ветер могут негативно отразиться на здоровье питомца. Переохлаждение может произойти из-за намокания шерсти и потери ее теплоизолирующих свойств.
Покупать одежду для четвероногого друга необходимо с тщательной примеркой. Стоит учитывать не только размер собаки, но и наличие декоративных элементов. Обувь должна быть без швов. Прежде чем выходить на улицу, питомцу нужно привыкнуть к новым ботинкам, походив в них дома.
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