Ветеринар Шеляков назвал сильную линьку у кошек тревожным сигналом

Интенсивная линька у кошек может быть симптомом серьезных заболеваний. Об этом рассказал ветеринар Михаил Шеляков в беседе с NEWS.ru .

По словам эксперта, такие проблемы часто указывают на аллергические реакции или эндокринные нарушения у животного. Кроме того, среди причин — патологии внутренних органов и несбалансированное кормление.

«Чрезмерная ломкость и выпадение шерсти могут провоцировать появление колтунов. Это очень плохо, потому что колтуны нарушают теплорегуляцию, под ними образуются различного рода экземы, дерматиты, перхоть и так далее», — предупредил врач.

Ветеринар также пояснил, что иногда для улучшения состояния шерсти достаточно включить в рацион серу. Однако он рекомендовал обязательно проконсультироваться с ветеринаром, так как болезни печени, сахарный диабет и проблемы с питанием могут иметь схожие симптомы.