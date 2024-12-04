Ветеринар Шеляков назвал отказ кота от пищи одним из признаков болезни

Чтобы понять, что питомец заболел, нужно внимательно наблюдать за его состоянием, любые отклонения от нормы могут быть сигналом. Об этом Ura.ru ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков.

По его словам, первый показатель — это аппетит. Если кот длительное время без видимых причин отказывается от еды, до это может быт симптомом его болезни. То же самое касается и походов в туалет. Допустимы перебои в стрессовой ситуации, но какое-то длительное время говорит об отклонении от нормы.

Еще один верный признак проблем — резкая потеря веса, тусклость и смятость шерсти. Пр этих симптомах нужно также показаться ветеринару.