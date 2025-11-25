Ветеринар Шеляков напомнил об опасности мишуры для домашних животных

Новогодние украшения, такие как мишура, дождик и электрические гирлянды, могут представлять серьезную угрозу для домашних животных, предупредил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в беседе с RT .

По его словам, некоторые питомцы глотают элементы декора, что может привести к кишечной непроходимости или даже удару током.

«Тут действовать надо быстро, потому что, бывает, заканчивается операцией. <…> Если чуть запоздать, это и перитонит, и осложнения вплоть до смертельных», — заявил медик.

Шеляков рекомендовал использовать для украшения елки небьющиеся пластиковые шары и гирлянды на батарейках, а также уделить особое внимание устойчивости новогоднего дерева, чтобы оно не упало на животное.