Ветеринар Шеляков: лабрадоры могут стать для ребенка настоящей няней

Ветеринар Михаил Шеляков дал советы по выбору домашнего животного для семей с детьми. Важно учитывать возраст, уровень активности и развития ребенка, рассказал эксперт в беседе с News.ru .

Медик рекомендовал сразу объяснять детям, что питомец не является игрушкой. Также важно перечислить правила ухода за новым другом.

Шеляков отметил, что отличный вариант в данном случае — собаки-бебиситтеры. Так, спокойные и добрые лабрадоры могут стать настоящей няней. Кроме того, их шерсть достаточно гипоаллергенная, сообщил врач.