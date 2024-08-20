Ветеринар Шеляков: лабрадоры могут стать для ребенка настоящей няней

Ветеринар Михаил Шеляков дал советы по выбору домашнего животного для семей с детьми. Важно учитывать возраст, уровень активности и развития ребенка, рассказал эксперт в беседе с News.ru.

Медик рекомендовал сразу объяснять детям, что питомец не является игрушкой. Также важно перечислить правила ухода за новым другом.

Шеляков отметил, что отличный вариант в данном случае — собаки-бебиситтеры. Так, спокойные и добрые лабрадоры могут стать настоящей няней. Кроме того, их шерсть достаточно гипоаллергенная, сообщил врач.

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