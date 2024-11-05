Ветеринар Шеляков: кошка может воспринимать улыбку человека как хищный оскал

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков объяснил причины внезапной агрессии кошек в отношении гостей. Питомцы воспринимают некоторые элементы мимики как опасность, отметил эксперт в беседе с News.ru .

По его словам, угрожающим движением со стороны человека животные считают улыбку. В данном проявлении доброжелательности кошки видят хищный оскал.

«Мы показываем ей зубы, а значит, угрожаем», — отметил специалист.

Он рассказал, что питомец может напасть, если хозяин или гость навис над ним. В кошачьем мире данный жест — признак доминирования. Ветеринар также посоветовал не дергать руками рядом с животным.