Ветеринар Шеляков: кошка может воспринимать улыбку человека как хищный оскал

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков объяснил причины внезапной агрессии кошек в отношении гостей. Питомцы воспринимают некоторые элементы мимики как опасность, отметил эксперт в беседе с News.ru.
По его словам, угрожающим движением со стороны человека животные считают улыбку. В данном проявлении доброжелательности кошки видят хищный оскал.
«Мы показываем ей зубы, а значит, угрожаем», — отметил специалист.
Он рассказал, что питомец может напасть, если хозяин или гость навис над ним. В кошачьем мире данный жест — признак доминирования. Ветеринар также посоветовал не дергать руками рядом с животным.
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