Ветеринар Шеляков допустил возможность общения с питомцами через ИИ

Ученые из области нейробиологии стремятся разработать технологию, которая поможет людям понять желания и чувства питомцев. Свое мнение высказал ветеринар Михаил Шеляков, передала «Вечерняя Москва».

Эксперт предположил, что развитие современного мира приведет к созданию устройств перевода речи животных на человеческий язык.

«Язык у животных действительно имеется, и любой дачник, птицевод вам скажет, что, наблюдая долго за теми же самыми курами, можно выучить их язык в совершенстве. Вы точно будете знать, что они говорят друг другу», — отметил врач.

По его словам, использование нейросетей для интерпретации голосов братьев меньших вполне осуществимо. Подобное изобретение имело бы огромную ценность для коммерческих компаний, производящих корма, позволяя выяснить предпочтения животных и эффективность продукта.