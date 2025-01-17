Ветеринар Шеляков: доля сухого корма в рационе собаки должна составлять 80%

Сухой корм должен занимать 80% в рационе собаки, оставшиеся 20% — влажное питание. Эта схема является оптимальной и помогает заботиться о здоровье питомца, рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в беседе с Ura.ru .

Так, сухой корм помогает животному насытиться, почистить зубы, а также дает все необходимые микроэлементы и питательные вещества. С помощью влажных лакомств можно разнообразить диету и порадовать собаку, передает RT слова эксперта.

Однако выбор корма зависит от породы, возраста и здоровья собаки, подчеркнул Шеляков. Для определения подходящего питания следует обратиться к ветеринару.