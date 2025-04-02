Ветеринар Селиванов: кастрация снижает гормональный фон кота не полностью

Пришла весна, и многие хозяева кошек столкнулись с тем, что их питомцы плохо себя ведут. Ветеринар Городской фермы на ВДНХ Александр Селиванов рассказал россиянам, как помочь себе и коту пережить этот период. Его слова передала «Вечерняя Москва».

Как отметил эксперт, март, апрель и май — самое активное время для кошек в половом отношении. В этот период они громко мяукают. Селиванов утверждает, что полностью избавить питомца от криков сложно, но можно снизить его реакцию. Для этого есть несколько способов: ветеринар может назначить успокаивающие препараты, которые воздействуют на центральную нервную систему животного; иногда специалисты рекомендуют использовать химико-фармацевтические инъекции или специальные капсулы, вшиваемые под кожу кота на два–три года; снизить реакцию гормональной системы животного можно с помощью кастрации.

Селиванов пояснил, что кастрация снижает гормональный фон кота не полностью. Животное будет кричать весной, но меньше и не так интенсивно. Главное, что кот перестанет метить территорию.