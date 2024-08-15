Ветеринар Сабитова: испанские слизни могут вызвать серьезные заболевания у животных

Испанские слизни, нашествие которых зафиксировали в Московской области, могут вызвать серьезные заболевания у животных, в том числе бактериальную инфекцию. Об этом рассказала ветеринар Ирика Сабитова сайту «Подмосковье сегодня» .

По словам специалиста, слизь, которой покрыты эти моллюски, обладает раздражающими свойствами. Из-за этого питомцы могут подхватить эзофагит, гастрит, паразитарную инвазию, сообщил RT.

Чтобы избежать заражения, хозяевам домашних животных стоит следить за тем, на кого охотятся их питомцы на улице. Слизни особенно активны в дождливую погоду, добавила Сабитова.