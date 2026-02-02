Ветеринар Руденко сообщил, что мыть питомцев зимой можно при соблюдении определенных условий

Ветеринарный врач Андрей Руденко рассказал Life.ru о важных правилах гигиены для домашних животных в холодное время года. По его словам, мыть питомцев зимой можно, но необходимо соблюдать определенные условия.

Врач подчеркнул, что переохлаждение — серьезная опасность для короткошерстных пород, молодых и пожилых животных, а также питомцев с ослабленным иммунитетом. Вода должна быть комфортно теплой, а помещение достаточно отапливаемым. Купаться на улице или в холодных помещениях нельзя, а сама процедура должна быть максимально короткой.

Руденко обратил внимание на необходимость правильной сушки после водных процедур. Он также посоветовал использовать специальные средства для животных и выбирать подходящее время для купания.

«После купания животное необходимо вытереть полотенцем и, при необходимости, досушить феном для животных на низкой температуре», — подчеркнул эксперт.

Если питомец боится воды, альтернативой могут быть влажные салфетки или сухой шампунь. Купание лучше проводить в первой половине дня, чтобы у питомца было время согреться до вечера. После прогулки на улице сразу мыть животное не обязательно — достаточно вытереть лапы и шерсть.

Если после душа питомец дрожит, чихает, выглядит вялым, ветврач советует обратиться к специалисту. Соблюдение температуры и правильной подготовки к водным процедурам безопасно и помогает поддерживать гигиену животного без ущерба для его здоровья.