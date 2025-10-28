Ветеринар Руденко рассказал о профилактике болезней и укреплении иммунитета питомцев

С приходом холодов домашние животные становятся более уязвимыми к простудным заболеваниям. О профилактике болезней и укреплении иммунитета питомцев Life.ru рассказал доцент кафедры ветеринарной медицины Росбиотеха Андрей Руденко.

По словам эксперта, опасность для животных представляют не только вирусы, но и сквозняки, а также прогулки в сырую погоду.

«Простуженный питомец начинает чихать и кашлять, становится вялым, теряет аппетит», — говорит доцент. Особенно уязвимы к болезням котята, щенята, пожилые животные и питомцы с ослабленным иммунитетом.

Для поддержания здоровья животного необходимо сбалансированное питание и достаточная физическая активность. Витамины A, группы B, C, бета-каротин, таурин и омега-3 жирные кислоты способствуют укреплению иммунитета. Регулярные прогулки и игры помогут питомцу оставаться в хорошей форме.