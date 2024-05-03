Ветеринар Руденко рассказал, что собаки со сплюснутой мордой больше предрасположены к тепловым ударам | 360°

Общество 03 мая 2024, 16:45 Ветеринар Руденко рассказал, что собаки со сплюснутой мордой больше предрасположены к тепловым ударам

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Породы собак с сплюснутой мордой больше других рискуют получить тепловой удар. Об этом «Газете.ru» рассказал ветеринар Андрей Руденко.

В частности, речь идет о мопсах, бульдогах и шарпеях. Из-за нарушениях у них дыхания, процесс охлаждения затруднен. Поэтому владельцам таких питомцев нужно быть особо бдительными.

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Как добавило ОТР, тепловой удар животное может получить в считаные минуты. Поэтому собак в жару нужно чаще купать и ни в коем случае не оставлять под лучами солнца или в машине.

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