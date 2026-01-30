Ветеринар Руденко отметил, что прогулки с собаками в мороз возможны, но требуют учета породы

Доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко рассказал Life.ru , что прогулки с собаками в мороз возможны, но требуют учета породы, возраста, состояния здоровья и погодных условий.

При низких температурах возрастает риск переохлаждения и обморожений, особенно у щенков, пожилых собак, короткошерстных и мелких пород, а также у животных с хроническими заболеваниями. В сильный мороз рекомендуется сокращать время прогулок и делать их менее активными.

Для мелких и короткошерстных собак прогулки могут быть опасны при температуре ниже –15 градусов, а для крупных и хорошо утепленных пород — ниже –25 градусов.

Особое внимание стоит уделять лапам, ушам и хвосту, так как эти участки наиболее подвержены обморожению. Перед выходом на улицу рекомендуется использовать защитные кремы для подушечек лап или специальную обувь. Одежда для собак в морозную погоду помогает сохранить тепло.

«Во время прогулки важно наблюдать за состоянием собаки. Если она начинает поджимать лапы, дрожать, замедляться или отказывается идти, прогулку необходимо немедленно прекратить и вернуться в теплое помещение», — добавил специалист.

После возвращения домой лапы следует промыть теплой водой и насухо вытереть. При экстремально низких температурах лучше ограничиться кратким выходом «по нужде», чтобы не подвергать здоровье животного неоправданному риску.