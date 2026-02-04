Ветеринар Руденко объяснил, что кошки манипулируют людьми в связи с адаптивным механизмом выживания
Доктор ветеринарных наук Андрей Руденко в беседе с сайтом «Газета.Ru» раскрыл механизмы манипуляций, которые кошки применяют по отношению к людям для получения комфорта и ресурсов.
«За тысячелетия жизни рядом с человеком они научились тонко подстраиваться под наше поведение и эмоциональные реакции, не теряя при этом независимости», — цитируют эксперта «Известия».
Руденко подчеркнул, что кошки управляют вниманием, ресурсами и настроением хозяина, считывая интонации голоса, мимику и жесты.
Ветеринар пояснил, что манипулятивное поведение у кошек является не проявлением коварства, а адаптивным механизмом выживания. Человек, неосознанно поощряя такое поведение вниманием и заботой, становится соучастником в формировании этих навыков у животных, заключил доктор.