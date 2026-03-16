Ветеринар Романова посоветовала выгуливать кошек в тихих местах без собак и детей

С наступлением теплой погоды некоторые владельцы домашних животных начинают выводить своих питомцев на прогулки. Ветеринарный врач-терапевт Ева Романова поделилась с «ФедералПресс» рекомендациями по подготовке кошек к выходу на улицу.

Эксперт рекомендовала начинать прогулки плавно, делая первые выходы очень короткими и постепенно увеличивая время. Место для прогулок должно быть тихим и спокойным, по возможности без собак, так как даже спокойная собака может представлять опасность для кошки и вызывать у нее стресс.

Также следует избегать мест, где играют дети, поскольку громкие звуки могут напугать кошку. Важно использовать качественную шлейку, которая хорошо подогнана. Свободный выгул недопустим, так как связан с высоким риском травм, потери животного, отравлений и инфекционных заболеваний.

С точки зрения ветеринарии, особых мер подготовки не требуется. Домашняя кошка должна регулярно вакцинироваться против основных вирусных инфекций и бешенства, независимо от того, выходит она на улицу или нет. Также необходимы регулярные обработки против внешних и внутренних паразитов. Если кошка гуляет эпизодически, такие обработки следует проводить строго ежемесячно.

Ветеринар отметила, что не каждой кошке прогулки будут полезны. Для многих животных выход из привычной среды — это сильный стресс, который может стать триггером развития различных заболеваний.