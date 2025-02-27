Ветеринар Подрезова: при ударе током собаке может потребоваться сердечно-легочная реанимация

С начала года в Северной столице несколько собак пострадали от удара током. Ветеринары поделились рекомендациями по оказанию помощи животным в таких ситуациях, сообщил « Питер ТВ ».

Первым делом следует отделить питомца от источника тока, используя длинную палку. Следующий шаг — незамедлительный визит в клинику.

«Если собака не дышит, а ее хозяин умеет проводить сердечно-легочную реанимацию (СЛР — прим. ред.), то это и является первой помощью. Помочь животному без врачей невозможно», — отметила ветеринар Ксения Подрезова.

Ее коллега Артем Журавков отметил, что первая помощь для животных аналогична человеческой, но все манипуляции следует проводить в резиновых перчатках, добавила газета «Петербургский дневник».