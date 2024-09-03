Ветеринар Перышкина: брекет-системы ставят собакам, которые родились с патологиями челюсти

Ветеринарный врач-стоматолог государственной ветклиники Коптево Лидия Перышкина в беседе с «Москвой 24» рассказала, почему некоторым собакам показано ношение брекетов.

По словам специалиста, брекет-системы ставятся, если питомец родился с патологиями челюсти или при ее повреждениях. Обычно проблемы с прикусом ветеринары наблюдают у собак крупных пород, в том числе у овчарок и доберманов.

Брекет-системы возвращают зубы в нормальное положение, после чего десны питомца перестают травмироваться, пояснила Перышкина.