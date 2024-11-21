Ветеринар Онуфриенко рассказала, что животные выбирают пищу не по вкусу, а по запаху

Собаки и кошки обладают более слабыми вкусовыми рецепторами, чем человек, поэтому при выборе пищи они ориентируются прежде всего на запах еды. Об этом рассказала РИАМО эксперт центра изучения питания и благополучия животных доктор ветеринарных наук Марианна Онуфриенко.
Специалист отметила, что для нас запах может быть резким и специфическим, в то время как для собаки это будет нормальный аромат пищи, передает RT.
Питомцев также можно кормить домашними продуктами. Однако рацион должен быть составлен квалифицированным специалистом. В противном случае животное может столкнуться с избытком или нехваткой питательных веществ, заключила Онуфриенко.
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