Ветеринар Онуфриенко рассказала, что животные выбирают пищу не по вкусу, а по запаху

Собаки и кошки обладают более слабыми вкусовыми рецепторами, чем человек, поэтому при выборе пищи они ориентируются прежде всего на запах еды. Об этом рассказала РИАМО эксперт центра изучения питания и благополучия животных доктор ветеринарных наук Марианна Онуфриенко.

Специалист отметила, что для нас запах может быть резким и специфическим, в то время как для собаки это будет нормальный аромат пищи, передает RT.

Питомцев также можно кормить домашними продуктами. Однако рацион должен быть составлен квалифицированным специалистом. В противном случае животное может столкнуться с избытком или нехваткой питательных веществ, заключила Онуфриенко.