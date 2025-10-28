Ветеринар Онуфриенко рассказала, что уход за питомцем помогает развивать у ребенка эмпатию

Если вы хотите завести домашнее животное, рассмотрите вариант взятия питомца из приюта. Доктор ветеринарных наук Марианна Онуфриенко из Центра изучения питания и благополучия животных рассказала «Вечерней Москве» , что общение с животными положительно влияет на самочувствие и помогает избежать многих проблем — от депрессии до заболеваний сердца.

Многие питомцы, которые попадают в приюты, уже имеют опыт проживания в семье. По данным Всероссийской переписи бездомных животных — 2025, 3,6 миллиона собак и кошек сейчас не имеют дома. Эксперт подчеркнула, что страхи о непредсказуемом поведении животных из приюта часто преувеличены.

Взятие питомца из приюта — это также возможность показать ребенку важность помощи тем, кто в ней нуждается. Участие в уходе за питомцем помогает развивать у детей чувство ответственности и эмпатию.

В Москве 2 и 3 ноября в городском пространстве «Хлебозавод» состоится фестиваль WOOF. Гости смогут познакомиться с более чем 300 кошками и собаками, готовыми к переезду, а также посетить лекции зоопсихологов и кинологов об адаптации животных.