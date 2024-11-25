Ветеринар Онуфриенко рассказала, что поилку кошки нужно держать вдали от еды

Кошки нередко отказываются пить из своей миски, и на это может быть несколько причин. Об этом «Газете.Ru» рассказал доктор ветеринарных наук и эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко.

По ее словам, порой кошке может не нравится материал, из которого изготовлена миска, он может давать воде какой-то привкус, который почувствует животное. Кроме того, в жидкость могут попадать остатки пищи.

По этой причине поиску кошки нужно ставить подальше от миски с едой. Наконец, если животное не хочет пить их емкости, то можно попробовать купить специальный фонтанчик, многих привлекает именно проточная вода, добавил RT.