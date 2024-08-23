Ветеринар Корочева посоветовала давать собакам сушеный «бычий корень» для чистки зубов

Лакомства для собак в виде зубных палочек могут оказаться менее полезными, чем многие считают. Об этом ветеринар Любовь Корочева рассказала радиостанции Sputnik . По ее словам, состав таких товаров вызывает серьезные сомнения.

Часто эти палочки изготавливают на основе пшеничной муки с добавлением крахмала, который может застревать в желудке или кишечнике собаки, что негативно сказывается на ее здоровье, объяснила специалист.

Вместо этих условно «полезных» палочек ветеринар рекомендует использовать другое лакомство. Лучше предлагать питомцу вяленый или сушеный «бычий корень», который собака сможет долго жевать. Это безопаснее, и в любой момент лакомство можно забрать, при этом его можно хранить в морозильной камере и периодически давать после еды для очищения и массажа десен. Такой подход будет значительно полезнее и щадящей альтернативой палочкам.