Ветеринар Корочева: перегревшемуся в машине питомцу помогут холодные компрессы

В жаркую погоду домашние животные могут перегреваться во время поездок на автомобиле. В таких случаях питомцу помогут холодные компрессы, рассказала ветеринарный врач Любовь Корочева в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, симптомами перегревания считаются повышенное слюноотделение, расширение зрачков и сильная одышка. Холодный компресс лучше приложить на область головы питомца, также необходимо его больше поить.

После поездки лучше отвезти животное в ветклинику, чтобы убедиться, что с ним все хорошо, отметила Корочева.

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