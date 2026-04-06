Ветеринар Ильина предупредила, что вседозволенность может спровоцировать проблемы с поведением у питомца

Ветеринарный врач Таисия Ильина, эксперт «Валта Пет Продактс», поделилась с «Газетой.Ru» своими наблюдениями о том, как чрезмерная забота хозяина может отразиться на здоровье и поведении домашнего животного.

Ильина отмечает, что часто хозяева проявляют свою любовь через кормление. Угощения между основными приемами пищи, лакомства без меры — все это может привести к лишнему весу у питомца. В свою очередь, лишний вес создает дополнительную нагрузку на суставы и внутренние органы животного.

Еще одна проблема — это вседозволенность. Когда питомцу разрешают все, это может стать причиной поведенческих проблем. По словам Ильиной, животным нужны границы и понятные правила, чтобы чувствовать себя стабильно и безопасно.

Ветврач советует задуматься о том, действительно ли ежедневные привычки хозяев полезны для питомца или они просто помогают человеку чувствовать себя заботливым. Если питомец набирает вес, выпрашивает еду или плохо реагирует на ограничения, возможно, стоит пересмотреть повседневные привычки и установить более строгие правила.

«Настоящая забота о питомце — это не стремление постоянно радовать его чем-то приятным, а готовность думать о его состоянии в долгую», — заключила Ильина.