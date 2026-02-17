Ветеринар Ильина предостерегла от кормления собак человеческой едой

Многие владельцы домашних животных часто задумываются, можно ли давать своим питомцам продукты с человеческого стола. Однако некоторые из этих продуктов могут оказаться опасными для здоровья собак. Ветеринарный врач Таисия Ильина в интервью RT рассказала о продуктах, которые категорически не подходят для собак. Прежде всего, по ее словам, это шоколад и какао.

«Шоколад содержит теобромин — вещество, токсично действующее на собак. Начиная от перевозбуждения нервной системы, заканчивая аритмией, серьезными нарушениями работы сердца, это может повлиять на работу почек и привести к летальному исходу. Чем темнее шоколад, тем больше в нем теобромина», — предупредила врач.

Также специалист отметила, что трубчатые кости могут травмировать пищеварительную систему питомца. Сырая рыба, особенно речная, является источником гельминтов. Авокадо, по словам Ильиной, тоже опасен для собак из-за содержащихся в нем токсинов.

Кроме того, ветеринар не рекомендует давать собакам мускатные орехи, макадамию, копчености, солености, а также виноград и изюм. Употребление этих продуктов может привести к неврологическим расстройствам и отравлениям.