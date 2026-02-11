Ветеринар Ильина посоветовала заранее изучить базовые параметры здоровья питомца

Принимая решение о заведении питомца, необходимо тщательно взвесить все аспекты его содержания. Об этом рассказала «Известиям» ветеринарный врач, эксперт «Валта Пет Продактс» Таисия Ильина.

По словам эксперта, будущие владельцы должны оценить свой бюджет, наличие свободного времени и готовность к дополнительным обязанностям.

«Ответственное владение начинается задолго до появления щенка или котенка в доме. Хозяину предстоит оценить, хватит ли ему времени между работой и бытом на уход, уложатся ли в бюджет корм, прививки, осмотры и возможные походы к врачу и все ли в доме готовы к шерсти на диване и прогулкам в дождь», — отмечает Ильина.

Ветеринар советует заранее изучить базовые параметры здоровья питомца: нормальную температуру тела и частоту дыхания в покое. Также она рекомендует завести домашнюю аптечку с минимальным набором средств для первой помощи животному.

Ильина предостерегает от использования «человеческих» лекарств без назначения ветеринара. «Никаких лекарств без назначения ветеринарного врача», — подчеркивает эксперт.

Кроме того, ветеринар советует учитывать сезонные особенности содержания питомцев и быть готовыми к возможным проблемам со здоровьем.

Помимо прочего, Ильина дала рекомендации по подготовке питомца к путешествию. Она подчеркнула необходимость изучения правил перевозчика и соблюдения требований к переноскам для животных в самолетах и поездах.