Ветеринар Горлова сообщила, что хлеб и мучные изделия могут вызвать проблемы с пищеварением у птиц

Международный день птиц отмечается ежегодно 3 февраля, привлекая внимание общественности к важности поддержки пернатых друзей в зимний период. Ветеринарный врач Лилия Горлова поделилась ценными рекомендациями в эфире телеканала MIR24.TV относительно правильного подхода к кормлению птиц, подчеркнув необходимость осознанного выбора кормов.

По словам специалиста, многие распространенные продукты, которыми традиционно подкармливают птиц, наносят больше вреда, чем пользы. Например, хлеб и мучные изделия способны вызвать проблемы с пищеварением, нарушая естественный баланс питательных веществ. Жирные закуски типа чипсов или орехов с солью становятся причиной болезней внутренних органов, снижая общую выносливость птиц.

Наиболее оптимальным вариантом являются традиционные лесные продукты: зерновые культуры, такие как просо и овес, будут прекрасным выбором. Важно помнить, что сало можно давать птицам лишь тогда, когда оно свежее и без добавления соли. Полезны также сезонные фрукты, включая яблоки и ягоды, способные поддержать организм птиц витаминами и минералами.

Кроме качества самого корма, важно соблюдать гигиену места кормления. Регулярная чистка кормушек и контроль над количеством предлагаемого корма предотвратит скопление отходов и снизит риски передачи инфекционных заболеваний среди птиц. Таким образом, правильные решения позволяют создать комфортные условия для зимовки пернатых и способствуют сохранению их популяций.