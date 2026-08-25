Ветеринар Горелова призвала не кормить грызунов зерном

Ветеринар Анастасия Горелова рассказала, почему грызунам и птицам не подходит привычный владельцам рацион, сообщает «Лента.ру» .

Горелова объяснила, что зерно не является естественной пищей для грызунов, хотя его добавляют почти во все корма из зоомагазинов. В дикой природе эти животные его не едят.

Ветеринар также предостерегла владельцев птиц от кормления питомцев едой со стола.

«Вы можете себе представить, чтобы в дикой природе Австралии какой-нибудь там волнистый попугайчик ел оладушки? Такого не будет», — привела пример она.

Горелова добавила, что птицам необходимо летать по квартире. Владельцам следует выпускать их из клеток, поскольку полеты важны для здоровья, передает RT.