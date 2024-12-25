Ветеринар Гольнева: отсутствие контакта с хозяином говорит об избалованности кошки

Во-первых, животное становится избирательным в еде. Если раньше кошка ела все, то теперь она отказывается от обычной пищи и отдает предпочтение только лакомствам. Это может произойти из-за того, что ее часто балуют вкусняшками, отметила специалист.

Второй признак — кошка начинает портить вещи гостей или хозяина, если он сделал что-то, что ей не понравилось. К примеру, задержался на работе. Третий признак — отсутствие коммуникации с владельцем: питомец не хочет ласкаться, мурчать, игнорирует правила и запреты, отметила Гольнева.