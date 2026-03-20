Ветеринар Гламаздин связал частое появление лис в городах с их адаптивностью

Доктор ветеринарных наук и профессор Игорь Гламаздин объяснил «Газете.ru» , почему лисы все чаще появляются в городах.

По его словам, это не «сбой природы», а результат высокой адаптивности хищников к изменениям в окружающей среде.

«Пищевые отходы, грызуны в подвалах, птицы в скверах, декоративные пруды, мягкие зимы, отсутствие крупных хищников — все это создает почти идеальные условия для жизни», — объяснил эксперт.

Профессор также указал, что снижение страха у лис перед людьми — результат естественного отбора и адаптации. Лисы остаются дикими животными и избегают прямого контакта с человеком, добавили «Известия».