Ветеринар Гламаздин предупредил, что кошачий лоток при неправильном уходе может быть источником инфекций

Доктор ветеринарных наук, директор Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности Университета РОСБИОТЕХ Игорь Гламаздин рассказал «Газете.Ru» , что кошачий лоток при неправильном уходе может быть источником инфекций и аллергенов.

В испражнениях кошек могут содержаться возбудители зоонозных заболеваний. Одним из самых известных является токсоплазмоз. Для здорового взрослого человека он часто проходит бессимптомно, но представляет серьезную угрозу для беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом.

Также в лотке могут накапливаться бактерии кишечной группы, яйца гельминтов и грибки, которые способны вызывать кожные реакции и проблемы с дыхательными путями. Риск увеличивается, если лоток находится в плохо проветриваемом помещении и его уборка проводится нерегулярно.

Особую опасность представляет наполнитель для лотка. Мелкодисперсная пыль, особенно у комкующихся и силикагелевых наполнителей, при вдыхании может раздражать слизистые оболочки, провоцировать аллергию и обострение астмы. Аммиачные пары, образующиеся при разложении мочи, негативно влияют на дыхательные пути и общее самочувствие.

С точки зрения гигиены, кошачий лоток следует очищать от отходов ежедневно, а при возможности — сразу после посещения кошкой. Полную замену наполнителя и тщательное мытье лотка с мягким моющим средством рекомендуется проводить в среднем раз в 7–10 дней, а при использовании некомкующихся наполнителей — чаще. Сам лоток желательно менять на новый примерно раз в год, так как пластик со временем впитывает запахи, а микротрещины становятся местом скопления бактерий.