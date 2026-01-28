Ветеринар Фроленко предупредила, что кормление питомцев едой со стола опасно для их здоровья

Ветеринарный врач, эксперт производителя корма Superpet Елена Фроленко в беседе с «Известиями» предупредила, что привычка подкармливать собак и кошек едой со стола представляет серьезную опасность для здоровья животных.

Специалист отметила, что физиология домашних хищников приспособлена к перевариванию сырой животной пищи, а человеческая еда содержит сложные углеводы, крахмал и клетчатку, которые плохо усваиваются животными. Кроме того, собаки и кошки не могут эффективно перерабатывать лактозу, сахар, специи и многие растительные масла.

«Даже небольшие порции еды „со стола“ создают для организма животного биохимическую перегрузку и могут иметь долгосрочные последствия. Среди них — панкреатит, нарушения работы желудочно-кишечного тракта, сахарный диабет, аллергии, кожные заболевания, проблемы с печенью и почками, а также ожирение», — предупредила Фроленко.

Также ветеринар отметила, что подкармливание формирует у животных зависимость и может привести к поведенческим проблемам. Чтобы исправить ситуацию, Фроленко рекомендует полностью прекратить подкармливание и ввести четкий режим питания для питомца.

По словам специалиста, если хочется побаловать животное, можно давать ему в сыром виде субпродукты, иногда — перепелиные яйца или морскую рыбу без костей. Собакам разрешается иногда добавлять в рацион тыкву, кабачки или брокколи как источник клетчатки, а также натуральные лакомства — сушеное мясо или хрящи.