Ветеринар Ермолов: тошнота и вялость у питомца могут быть признаками теплового удара
Ветеринар Ян Ермолов напомнил об опасности теплового удара у домашних животных. От такого состояния не защищены даже попугаи, отметил эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По его словам, особую осторожность стоит проявить владельцам пушистых и мелких пород. Среди симптомов теплового удара — тошнота и вялость.
При данных симптомах необходимо охладить питомца с помощью компресса. Также важно напоить его водой. Только после этого следует отправляться в клинику, подчеркнул Ермолов.
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