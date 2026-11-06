Ветеринар Джапаров назвал мелкие резинки и скрепки самыми опасными для кошек бытовыми предметами

Привычка кошек играть с найденными дома вещами может угрожать их здоровью и жизни. Об этом KP.RU рассказал главный врач ветеринарной клиники Есен Джапаров.

По словам специалиста, особую опасность представляют мелкие резинки для волос и скрепки: животное может проглотить их, что приведет к непроходимости кишечника. Батарейки способны вызвать ожоги пищевода и желудка, отравление и гибель питомца. Опасны также винные пробки из-за токсичности алкоголя и ватные диски с палочками, волокна которых провоцируют закупорку ЖКТ.

Эксперты также советуют срезать мелкие бусины с покупных мышек и не оставлять кошек наедине с удочками на веревках во избежание удушья.

Зоопсихолог Яна Николаева пояснила, что интерес к бытовым предметам обусловлен охотничьим инстинктом: самостоятельно найденная вещь привлекает питомца непредсказуемостью.