Ветеринар Давыдов предупредил, что питомцы способы притворяться больными

Поведение животных формируется на основе ассоциаций и закрепленного опыта. Если питомец однажды получил внимание, лакомство или отдых от нежелательной активности во время недомогания или дискомфорта, он может повторить такие поведенческие сигналы в будущем. Подробнее рассказал доктор ветеринарных наук Евгений Давыдов в беседе с «Газетой.ru» .

Как пояснил медик, отличить реальное заболевание от поведенческого запроса на внимание можно по ряду признаков.

«Настоящее недомогание, как правило, сопровождается объективными физиологическими изменениями: снижением или потерей аппетита, вялостью, повышенной жаждой или отказом от воды, рвотой, диареей, изменением температуры тела», — объяснил врач.

По его словам, поведенческая реакция, напротив, часто ситуативна и избирательна. Например, питомец может «хромать» или выглядеть апатичным в присутствии хозяина, но забывать о симптомах, если его что-то заинтересовало — звук корма, прогулка, появление другого животного.