Ветеринар Чикилева объяснила, что домашние вещи помогут кошке адаптироваться в поездке на дачу

Многие горожане в теплый сезон уезжают на дачи, беря с собой питомцев. Ветеринар Екатерина Чикилева в разговоре с MIR24.TV объяснила, как облегчить адаптацию кошек и собак к новой обстановке.

По словам специалиста, кошеки больше подвержены стрессу, чем собаки. Их лучше перевозить в специальных переносках, взяв любимые вещи из дома.

«Нельзя запирать питомца в клетке, а городскую собаку — сажать на цепь. Можно предложить маленькому члену семьи вместе изучать местность», — отметила врач.

Животных не следует надолго оставлять одних и стоит ограничить доступ к опасным участкам сада. Собаки тоже испытывают стресс, поэтому важны прогулки в привычное время суток. Владельцам необходимо подготовить отдельную сумку с вещами питомца и не забыть ветеринарную аптечку, заключила Чикилева.