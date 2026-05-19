Ветеринар Богданова предложила использовать влажное полотенце для охлаждения питомца в жару

В условиях жаркой погоды домашние животные, особенно кошки и собаки с густой шерстью, могут оказаться в опасности. Ветеринар Дарья Богданова рассказала «Известиям» , как обеспечить условия для питомца.

По словам медика, в жаркий период потребность питомцев в воде возрастает в несколько раз, поэтому необходимо обеспечить постоянный доступ к свежему питью. Рекомендуется расставить несколько мисок по всей квартире и менять их содержимое каждые три-четыре часа.

Чтобы охладить животное без сплит-системы, можно использовать влажное махровое полотенце, на котором питомец сможет лежать. Также подойдут специальные гелевые коврики из зоомагазинов или бутылки с замороженной водой, предварительно обернутые в ткань.