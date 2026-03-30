Ветеринар Блюменкранц посоветовал не делать резких движений при встрече со змеей

Встреча со змеей в лесу обычно пугает людей, однако настоящая угроза жизни минимальна. Змея не стремится атаковать человека и предпочитает избегать контакта, сообщил кандидат ветеринарных наук Дмитрий Блюменкранц в беседе с RT .

По его словам, риск укуса возникает в двух ситуациях: когда человек случайно наступает на змею или пытается взаимодействовать с ней — приблизиться, сфотографировать или взять в руки. В таких случаях животное защищается.

Эксперт посоветовал остановиться и не делать резких движений при встрече со змеей. При спокойном и внимательном поведении пресмыкающееся просто исчезнет из поля зрения.