Ветеринар Алешина посоветовала давать питомцам короткие клички

Новоиспеченные владельцы домашних животных часто долго не могут придумать кличку своим питомцам. Они должны быть короткими и легко произносимыми, рассказала заведующая Кунцевской ветеринарной клиники Елена Алешина в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, правильно выбранная кличка помогает более быстро выстроить контакт между животным и членами семьи. Важно, чтобы подзывать питомца было удобно, имя должно произноситься без какого-либо труда.

Также Алешина напомнила, что с домашним животным нужно обязательно разговаривать, хвалить и показывать, какой он молодец.

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