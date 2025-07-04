Ветеран нижегородского Заксо Вячеслав Лисенков умер на 77-м году жизни

Журналист Андрей Вовк опубликовал в своем Telegram-канале новость о кончине Вячеслава Лисенкова, бывшего сотрудника Законодательного собрания Нижегородской области. За свою карьеру Лисенков прошел путь от рядового работника аппарата облсовета, начав трудовую деятельность еще в 1990 году, до ключевых должностей в региональном парламенте, написало НИА «Нижний Новгород».
С 1994 года он выполнял обязанности помощника и советника председателя Законодательного собрания, одновременно возглавляя подразделение, ответственное за организационные вопросы деятельности руководителя и его замов. В течение своей профессиональной деятельности Вячеслав Лисенков внес значительный вклад в функционирование областной власти и повышение эффективности работы депутатского корпуса.
Лисенков умер на 77-м году жизни.
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