Ветеран МУР Лобарев посоветовал попросить соседей снимать рекламу с ручек дверей, пока вы в отъезде

Пока семьи отдыхают за городом, на горнолыжных склонах или заграничных пляжах, воры не упускают возможности пробраться в дома и вынести оттуда ценные вещи. Причем наводку преступникам нередко дают сами владельцы недвижимости. В беседе с «Москвой 24» эксперты рассказали, как защитить свое имущество от домушников.

Домушники нередко находят потенциальную жертву для квартирной кражи в социальных сетях, заметил председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин. Он объяснил, что россияне постоянно публикуют фото и видео с отдыха, а также пишут о своих планах на выходные и праздники. Этим потенциальные жертвы облегчают жизнь домушникам.

Эксперт заметил, что определить адрес профессиональному вору несложно, поскольку пользователи публикуют в соцсетях буквально каждый свой шаг. Активная жизнь в интернете также помогает злоумышленникам заранее оценить благополучие жертвы.

Помимо прочего, домушники используют и традиционные способы поиска жертвы: проверяют почтовые ящики, клеят на дверь стикеры или развешивают на дверные ручки рекламные объявления. Об этом рассказал ветеран специальной службы Московского уголовного розыска (МУР) Алексей Лобарев.

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