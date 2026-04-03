Весенний паводок начался на Камском водохранилище

Приток воды в Камское водохранилище впервые в сезоне превысил 1000 кубометров в секунду, что считается официальным началом весеннего половодья. Несмотря на это, почти весь Пермский край по-прежнему покрыт снегом, и талые воды пока поступают в реки медленно. Однако уже в ближайшие дни ситуация изменится, сообщил сайт properm.ru .

По данным проекта «Опасные природные явления», резкое ускорение таяния снега ожидается 4 апреля из-за поступления влажного воздуха с Каспийского моря. Температура точки росы поднимется до +8 градусов, что вместе с дождями создаст условия для быстрого схода снега.

К концу недели снег растает в Перми, Кунгуре и Кудымкаре, а приток воды в речную сеть южных и центральных районов края существенно вырастет. В лесах процесс только начинается.

Более интенсивное половодье прогнозируется с середины следующей недели и будет зависеть от осадков 7–9 апреля.