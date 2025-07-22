Верховный суд России подтвердил смерть председателя Подносовой

Сообщения о смерти председателя Верховного суда России Ирины Подносовой являются достоверными. Об этом сайту News.ru сообщили в пресс-службе ведомства.
Представители ВС РФ не предоставили информации о причинах и обстоятельствах случившегося. Все подробности о смерти председателя в ближайшее время появятся на сайте суда.
Ирина Подносова является выпускницей юридического факультета Ленинградского государственного университета. Она была однокурсницей президента России Владимира Путина. Назначение на должность главы Верховного суда женщина получила 17 апреля 2024 года.
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