Верховный суд разъяснил, когда водителю можно покинуть место ДТП

Водитель может покинуть место аварии, если пострадавшего нужно срочно отвезти в больницу и другого способа его эвакуации нет. Об этом сообщил РБК со ссылкой на дополнения в постановлении пленума Верховного суда от 2008 года.

«По смыслу закона по пункту „б“ соответствующей части статьи 264 УК РФ <…> квалифицируется умышленное оставление водителем места совершения преступления в случаях, когда его действия не были обусловлены вытекающей из факта ДТП необходимостью, например, доставления пострадавшего <…> в лечебное учреждение», — заявили в Верховном суде.

Если виновник ДТП покинул место аварии, осознавая, что оставил пострадавшего с травмами, то его могут привлечь по статье «оставление в опасности».

Ранее 360.ru разобрался, почему за ДТП с пешеходом всегда отвечает водитель. Суд не встает на сторону автомобилиста, потому что в отличие от пешехода, водитель управлял транспортным средством повышенной опасности.