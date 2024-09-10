Ventra Go! : более 40% женщин находят подработку на время декрета

Подработка во время декрета позволяет сохранить профессиональный тонус. К плюсам также относятся дополнительный доход и возможность попробовать себя в новом деле. Об этом рассказала Life директор по маркетингу Ventra Go! Анна Ларионова.
Аналитики компании выяснили, что 43,5% женщин находят небольшую работу в свободное от ухода за детьми время. При выборе места трудоустройства матери обращают внимание на возможность удаленной работы, быструю оплату и близость к дому.
Кроме того, респондентки отметили, что предпочитают уделять свободные минуты в декрете домашним делам, а также творчеству и учебе.
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