Ventra Go! : более 40% женщин находят подработку на время декрета

Подработка во время декрета позволяет сохранить профессиональный тонус. К плюсам также относятся дополнительный доход и возможность попробовать себя в новом деле. Об этом рассказала Life директор по маркетингу Ventra Go! Анна Ларионова.

Аналитики компании выяснили, что 43,5% женщин находят небольшую работу в свободное от ухода за детьми время. При выборе места трудоустройства матери обращают внимание на возможность удаленной работы, быструю оплату и близость к дому.

Кроме того, респондентки отметили, что предпочитают уделять свободные минуты в декрете домашним делам, а также творчеству и учебе.