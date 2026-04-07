Ведущий программы «Живая еда» Малоземов предупредил, что африканский ямс может быть токсичен в сыром виде

Автор и ведущий программы «Живая еда» на канале НТВ Сергей Малоземов в интервью радио Sputnik заявил, что ямс — это всего лишь маркетинговый ход.

Эксперт отметил, что производители и торговые сети пытаются заработать на интересе столичных потребителей к новинкам.

«Под видом модной новинки нам привезли то, что вообще-то от голодухи едят жители бедной Африки, например, в Нигерии и Камеруне», — подчеркнул он.

По мнению Малоземова, ямс — это бесполезный продукт, который состоит преимущественно из воды и крахмала.

«Там крайне незначительное содержание жиров, белков, там есть немножечко витаминов, но пытаться с помощью ямса решить какие-то проблемы с дефицитом витаминов, минералов совершенно бесполезно», — считает Сергей Малоземов.

Ведущий программы «Живая еда» также предупредил о возможной токсичности ямса в сыром виде.

«Самое главное — его не надо есть сырым, потому что там содержатся некоторые специфические алкалоиды, которые могут раздражать желудочно-кишечный тракт», — заключил специалист.